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Финальная One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra

Финальная One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra

А также для Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 Samsung начала распространение финальной One UI 9 на базе Android 17 для флагманских смартфонов 2024 года — обновление вышло для Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, а также складных Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

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