Avia.pro - Новости Суровые Методы Закаливания в Рязанском Детском Саду В одном из рязанских детских садов применяются необычные методы закаливания детей: в холодную погоду, при температуре воздуха около -15 градусов Цельсия, воспитанников обливают ледяной водой.
"Совсем сдурели?": В детском саду детей поливают ледяной водой на улице в -15С. Или это нормально?
Комментарии
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Виктор zz
Автор считает читателей идиотами или сам идиот? Естественно, этих детей не сразу вывели на мороз! Это целая система закаливания, когда-то очень популярная. Начинается с лета, когда ребенка сначала просто ставят в тазик с холодной водой на короткое время. Постепенно время увеличивают, начинается обливание. И все это на открытом воздухе. Моих детей когда-то тоже так закаливали - никаких проблем не было. Никто не болел. Правда, продолжалось это недолго - энтузиаста сожрали перестраховщики.
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13 час.
Владимир Дудкин
Если у ребёнка нет явных противопоказаний и врач не возражает - вперёд, за здоровьем!
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12 час.
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