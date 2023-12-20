"Совсем сдурели?": В детском саду детей поливают ледяной водой на улице в -15С. Или это нормально?

Виктор zz

Автор считает читателей идиотами или сам идиот? Естественно, этих детей не сразу вывели на мороз! Это целая система закаливания, когда-то очень популярная. Начинается с лета, когда ребенка сначала просто ставят в тазик с холодной водой на короткое время. Постепенно время увеличивают, начинается обливание. И все это на открытом воздухе. Моих детей когда-то тоже так закаливали - никаких проблем не было. Никто не болел. Правда, продолжалось это недолго - энтузиаста сожрали перестраховщики.