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Флорболистки Карелии успешно стартовали на Первенстве России, заняв второе место после первого тура

Во Фрязино Московской области завершился первый тур Первенства России по флорболу среди девушек 13-14 лет.

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