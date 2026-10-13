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Аргументы недели

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Во время рейдов по барам Петербурга изъяли свыше 125 литров незаконного алкоголя

Во время рейдов по барам Петербурга изъяли свыше 125 литров незаконного алкоголя

Сотрудники полиции изъяли более чем 125 литров алкоголя из незаконного оборота при проверке сети баров в Санкт- Петербурга.

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