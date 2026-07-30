20 самых трогательных и искренних фотографий о настоящей дружбе

30 июля — Международный день дружбы, сердце сразу наполняется радостью! В этот особенный день Бигпикча хотела бы поделиться с вами незабываемой подборкой из самых трогательных и искренних фотографий, посвященных настоящей дружбе.
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