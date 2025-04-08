Медвежий угол
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Медвежий угол

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Споры вокруг никаба вскрыли заговор: Такого нет даже в Сирии

Споры вокруг никаба вскрыли заговор: Такого нет даже в Сирии

Царьград Коллаж Царьграда Неожиданная новость: в Сирии, захваченной откровенными террористами-исламистами, выходцами из "Аль-Каиды"*, запретили ношение никабов.

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Александр Павлов
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