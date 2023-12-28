В Калуге начали ремонтировать "Дом Капыриных" на улице Воронина. Об этом сегодня, 28 декабря, на странице в соцсетях рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
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