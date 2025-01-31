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Царьград

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Взрывы в подконтрольной Украине части Запорожья: Фёдоров о повреждениях

Взрывы в подконтрольной Украине части Запорожья: Фёдоров о повреждениях

Иван Фёдоров, чиновник, назначенный Киевом, сообщил о повреждениях инфраструктуры из-за взрывов в временно контролируемой украинскими военными части Запорожской области, но не уточнил, какие объекты пострадали.

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