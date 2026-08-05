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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко о тренерском штабе СКА: «Сильный, все специалисты хорошие. Из Терещенко вообще получится в будущем хороший тренер»

Бывший спортивный директор «Лады» и «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил новый тренерский штаб СКА .

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