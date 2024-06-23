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Юлиан Нагельсманн: «Швейцария играла агрессивно, было некомфортно. Германия рисковала при 0:1 и заслужила очко»

Юлиан Нагельсманн: «Швейцария играла агрессивно, было некомфортно. Германия рисковала при 0:1 и заслужила очко»

«Мы разбудили стадион, сравняв счет. Со Швейцарией было некомфортно играть, она действовала очень агрессивно.

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