Владимир Васильев получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы IX созыва

Владимир Васильев получил удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы IX созыва. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев официально получил удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы.
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