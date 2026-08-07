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Владимир Васильев получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы IX созыва

Владимир Васильев получил удостоверение кандидата в депутаты Госдумы IX созыва

Владимир Васильев получил удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы IX созыва. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев официально получил удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы.

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