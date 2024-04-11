Пиоли перед матчем с «Ромой» в ЛЕ: «Это другой турнир, другая история. «Милан» подходит к противостоянию в отличной форме, верю, что игра будет зрелищной»

Сегодня «Милан» примет римлян в первой игре 1/4 финала. – Это другой турнир, другая история. Мы знаем, как трудно противостоять хорошему сопернику, который показывает отличную игру, но мы подходим к этому противостоянию в хорошей форме и проявим все свои качества на поле.