Финляндия лишила себя туристов из России и теперь вынуждена распрощаться с пандами. Пара китайских мишек Луми и Пюри с 2018 года жила с зоопарке города Эхтяри.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Финляндия лишила себя туристов из России и теперь вынуждена распрощаться с пандами. Пара китайских мишек Луми и Пюри с 2018 года жила с зоопарке города Эхтяри.