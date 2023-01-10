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Сорвался бой чемпиона WBC и IBF из Казахстана Али Ахмедова

Промоутер Камил Эстефан сообщил об отмене отборочного боя во втором среднем весе между казахстанским боксером Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (23-0, 20 КО).

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