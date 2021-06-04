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"Это Оруэлл в действии": Захарова о поведении ряда западных СМИ на ПМЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила поведение некоторых западных СМИ с правилами, описанными в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" (в романе описано общество, в котором регламентированы не только слова и поступки, но и мысли).

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