"Это Оруэлл в действии": Захарова о поведении ряда западных СМИ на ПМЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила поведение некоторых западных СМИ с правилами, описанными в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" (в романе описано общество, в котором регламентированы не только слова и поступки, но и мысли).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила поведение некоторых западных СМИ с правилами, описанными в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" (в романе описано общество, в котором регламентированы не только слова и поступки, но и мысли).
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