На Западе фиксируют падение нефтепереработки в РФ до критически низкого уровня

Объем нефтепереработки в России находится на одном из самых низких уровней за более чем 20 лет. Об этом со ссылкой на данные EA Analytics сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Белая Британия» ...
- IV «Осталось несколь...
- Может ли Россия п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым