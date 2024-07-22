Отключения горячей воды планируются в Волгограде перед началом нового отопительного сезона

Сегодня, 22 июля, в Волгограде начались плановые работы по подготовке к новому отопительному сезону. ООО "Концессии водоснабжения" приступило к плановым ремонтным работам, которые будут проводиться до 1 августа включительно.
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