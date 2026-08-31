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Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Самарской области

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Самарской области

САМАРА, 31 августа, ФедералПресс. Всего за три месяца в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием на базе школ отдохнули почти 24 тысячи детей, в том числе ребята из других регионов.

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