Польша заявляла о готовности разместить у себя ядерное оружие – американские бомбы В‑61. В Киеве также одержимы идеей получить от Запада аналогичное вооружение.
Польша и Украина одержимы идеей получить от НАТО ядерное оружие
Комментарии
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Сергей Карабухин
Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют дизельным топливом и сожгут…Не долго ему осталось…
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11 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….
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11 час.
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