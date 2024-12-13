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Польша и Украина одержимы идеей получить от НАТО ядерное оружие

Польша и Украина одержимы идеей получить от НАТО ядерное оружие

Польша заявляла о готовности разместить у себя ядерное оружие – американские бомбы В‑61. В Киеве также одержимы идеей получить от Запада аналогичное вооружение.

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Сергей Карабухин
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СК
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