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В инженерном соединении ЮВО сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные новейшей инженерной системой «Земледелие»

В инженерном соединении ЮВО сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные новейшей инженерной системой «Земледелие»

Кроме того, в инженерных частях и подразделениях ЮВО содержатся модернизированные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», специальные транспортные средства групп разминирования (САГР), мобильные инженерные комплексы разведки МИКР.

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