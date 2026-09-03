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ДумаТВ

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Миронов предложил увеличить пособия одиноким родителям

Миронов предложил увеличить пособия одиноким родителям

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил удвоить пособия одиноким родителям. Его слова приводит ТАСС.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Е Пронина
Е Пронина

Миронов точно совсем идиот)у нас уборщица из таджикистана работает, так вот, оно приобрело российское гражданство, является третьей женой таджика, тоже приобрел гражданство, владеющим кафе, она является одинокой с двумя детьми от этого таджика ,не в браке официальном и получает пособия на детей ,хотя по закону должна получать алименты от этого таджика, как отца детей )так миронов им хочет пособия поднять?? и такое сплошь и рядом, не говоря о сертификатах на квартиры,,, может господа порядок наведут, прежде чем пособия, пенсии ,квартиры раздавать инородцам ,тем более с двойным а то и тройным гражданством????

Профиль пользователя Андрей
Андрей

Миронов совсем идиот? Он предлагает поддерживать разведенок за счёт полных семей? Давайте просто отсечем всех инородцев, проникших в страну после 93 года. А всем местным просто выплачивать "на содержание детей" определенную сумму, не поощряя разведенок?