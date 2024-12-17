ФСБ задержала ялтинца за передачу Киеву сведений о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Задержанный – гражданин России, житель Ялты – подозревается в передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины сведений о Вооруженных силах РФ.
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