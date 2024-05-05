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Сотрудник исправительной колонии погиб в результате теракта в Запорожской области (ВИДЕО)

Сотрудник исправительной колонии погиб в результате теракта в Запорожской области (ВИДЕО)

Сотрудник исправительной колонии погиб в результате теракта в Бердянске (Запорожская область). Как сообщили в Следственном комитете РФ, 5 мая неизвестный преступник заложил взрывчатку под автомобиль представителя ФСИН.

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