Сотрудник исправительной колонии погиб в результате теракта в Запорожской области (ВИДЕО)

Сотрудник исправительной колонии погиб в результате теракта в Бердянске (Запорожская область). Как сообщили в Следственном комитете РФ, 5 мая неизвестный преступник заложил взрывчатку под автомобиль представителя ФСИН.
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