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Царьград

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Арестован "смотрящий": Челябинскую область зачищают от криминальных авторитетов

Арестован "смотрящий": Челябинскую область зачищают от криминальных авторитетов

В Челябинске суд заключил под стражу лидера ОПГ, державшего в страхе город Пласт. Операция по задержанию проходила при участии силовых структур.

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