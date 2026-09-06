Арестован "смотрящий": Челябинскую область зачищают от криминальных авторитетов

В Челябинске суд заключил под стражу лидера ОПГ, державшего в страхе город Пласт. Операция по задержанию проходила при участии силовых структур.
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