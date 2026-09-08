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Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max выходят уже 21 сентября — Pro-версии получат новые камеры

Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max выходят уже 21 сентября — Pro-версии получат новые камеры

200-Мп телефотокамера, запись 4K 240 кадров/с и стабилизация уровня CIPA 7 уже на подходе Vivo официально объявила дату премьеры серии X500 — новые флагманские смартфоны представят в Китае 21 сентября.

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