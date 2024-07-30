Heart Aerospace пообещала начать эксплуатацию гибридного самолета ES-30 в 2028 году

Рендер самолета ES-30 / © Heart Aerospace Компания Heart Aerospace впервые представила собственную разработку электрического авиалайнера малой дальности ES-19 на 19 пассажиров в 2021 году, а затем модифицировала самолет до версии на 30 пассажиров.
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