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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забил в 7 подряд матчах со старта плей-офф и повторил рекорд НХЛ

Форвард «Колорадо» отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (3:5, 1-1).

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