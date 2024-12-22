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В Германии арестовали мужчину, наехавшего на людей в Магдебурге

В Германии арестовали мужчину, наехавшего на людей в Магдебурге

В Германии арестован подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Как сообщается в пресс-релизе полиции федеральной земли Саксония-Анхальт, немецкий суд постановил задержать 50-летнего мужчину, имеющего вид на жительство в ФРГ.

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