ABC: задержанный у места проведения митинга Трампа оказался его сторонником

Задержанный в США 49-летний Вем Миллер, пытавшийся провезти на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа оружие, вероятно, является его сторонником, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
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