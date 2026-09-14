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Царьград

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МЧС России зафиксировало два сейсмособытия на Камчатке

МЧС России зафиксировало два сейсмособытия на Камчатке

На Камчатке за прошедшие сутки зафиксированы два сейсмических события, сообщило МЧС России. Кроме того, отмечена повышенная активность вулканов Безымянный, Мутновский, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова.

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