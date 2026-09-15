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Эксперт Черниговский: россияне стали меньше пить из-за изменения образа жизни

Эксперт Черниговский: россияне стали меньше пить из-за изменения образа жизни

Россияне стали меньше пить алкоголь, особенно крепкие напитки, из-за изменения образа жизни и увеличения стоимости продукции.

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