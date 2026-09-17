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Царьград

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Армянский экспорт в ЕС вырос на 72,9% за семь месяцев 2026 года

Армянский экспорт в ЕС вырос на 72,9% за семь месяцев 2026 года

Армянский экспорт в страны Евросоюза за январь–июль 2026 года увеличился на 72,9%. Об этом сообщил глава Министерства экономики республики Гевок Папоян, опубликовав соответствующую запись в социальных сетях.

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