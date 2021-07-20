Вовкин

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Фантасты научат НАТО воевать

Фантасты научат НАТО воевать

Министерство вооруженных сил Франции решило призвать на помощь своей армии писателей-фантастов.

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Алексей Андреевич
или фантазеры:)
Елена Мамонова
они научат..
liusa
Что тут придумывать. Достаточно например взять «Мир на Земле» Станислава Лема. Вот Вам и весь, очень точный прогноз развития вооружения. Впрочем, так бабок не срубить. Кстати в России некоторые варианты взаимодействия, описанные у Лема, например понятие управляемый рой, вполне уже появляются виде групп мотризованой или авиационной поддержки при одном центре управления и искусственного интеллекта в беспилотном сопровождении.
Борис Осипов
Михаил Абросимов
Шарли эбдо пусть не забудут подключить.. они всё нарисуют..

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