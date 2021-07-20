Фантасты научат НАТО воевать

ВовкинВоенное делоФантасты научат НАТО воевать Министерство вооруженных сил Франции решило призвать на помощь своей армии писателей-фантастов.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичили фантазеры:)Елена Мамоноваони научат..liusaЧто тут придумывать. Достаточно например взять «Мир на Земле» Станислава Лема. Вот Вам и весь, очень точный прогноз развития вооружения. Впрочем, так бабок не срубить. Кстати в России некоторые варианты взаимодействия, описанные у Лема, например понятие управляемый рой, вполне уже появляются виде групп мотризованой или авиационной поддержки при одном центре управления и искусственного интеллекта в беспилотном сопровождении.БОБорис ОсиповМихаил АбросимовШарли эбдо пусть не забудут подключить.. они всё нарисуют..Комментировать
Свежие комментарии