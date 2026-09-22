Миронов: Трамп имеет основания арестовать Зеленского, но не имеет мужества

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы предъявить Владимиру Зеленскому обвинения по ряду преступлений, и что оснований для ареста украинского диктатора у Вашингтона больше, чем в случае с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.