Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы предъявить Владимиру Зеленскому обвинения по ряду преступлений, и что оснований для ареста украинского диктатора у Вашингтона больше, чем в случае с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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