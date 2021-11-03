Мощный рывок: астрологи предрекли 3 знакам зодиака реактивный взлет в карьере в эти 5 дней

Астрологи назвали знаки зодиака, которых в ближайшие 5 дней ожидает мощный рывок в карьере. Реактивный взлет уготован представителям 3 созвездий, а везение будет постоянно преследовать этих счастливчиков на рабочем месте.
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