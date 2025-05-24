Краснодар - чемпион. Галицкий - чемпион. Закономерный итог многолетнего труда. 👏👏👏.
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Краснодар - чемпион. Галицкий - чемпион. Закономерный итог многолетнего труда. 👏👏👏.
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