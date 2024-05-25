Схема объезда перекрытого участка трассы Симферополь - Евпатория

Опубликована схеме временного объезда на трассе Симферополь-Евпатория. Напомним, под городом Саки в районе железнодорожной станции «Прибрежная» перекрыта трасса Симферополь - Евпатория из-за горящего коттеджа.
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