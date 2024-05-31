Анимация, конкурсы и концерт Юлианны Карауловой: куда пойти с детьми в Омске 1 июня. Публикуем массовые и наиболее интересные мероприятия для детей в первый день лета.
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Анимация, конкурсы и концерт Юлианны Карауловой: куда пойти с детьми в Омске 1 июня. Публикуем массовые и наиболее интересные мероприятия для детей в первый день лета.