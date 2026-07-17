❗️ В Севастополе будут судить мужчину за подготовку теракта у памятного знака Перед судом предстанет 57‑летний мужчина, готовивший теракт у Памятного знака в честь 300‑летия Российского флота.
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❗️ В Севастополе будут судить мужчину за подготовку теракта у памятного знака Перед судом предстанет 57‑летний мужчина, готовивший теракт у Памятного знака в честь 300‑летия Российского флота.