Районный будни

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В МЧС ЮВАО подвели итоги совместной деятельности с добровольцами

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Волонтёр – это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь людям, нуждающимся в особой поддержке и социальной защите, некоммерческим организациям, государству.

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