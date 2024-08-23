CBS News: Секретная служба отправила в отпуск пять агентов в связи с расследованием покушения на Трампа

Секретная служба США отправила в отпуск по меньшей мере пятерых агентов, включая главу офиса в Питтсбурге, в связи с расследованием покушения на жизнь бывшего президента Дональда Трампа, сообщает CBS News.
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