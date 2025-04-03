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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Что показали на презентации Switch 2, новый эксклюзив FromSoftware, игры по 90 евро… Авт...

Что показали на презентации Switch 2, новый эксклюзив FromSoftware, игры по 90 евро… Авт...

Что показали на презентации Switch 2, новый эксклюзив FromSoftware, игры по 90 евро…Авторы Silksong поделились секундами геймплея и назвали окно релиза, Nintendo провела презентацию Direct с показом Switch 2 и играми для консоли, геймеров ужаснула возможная цена эксклюзивов Switch 2, сообщество Tekken 8 не оценило обновление файтинга.

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