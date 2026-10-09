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Собянин: готовность путепровода на северо-востоке Москвы превысила 20%

Собянин: готовность путепровода на северо-востоке Москвы превысила 20%

Строительная готовность нового путепровода через пути Ярославского направления МЖД в Москве превысила 20%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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