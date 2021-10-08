Беларусь и РФ обсудили работу военпрома в условиях санкций, эта тема поднималась на XXI заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству двух стран, которое прошло 7 октября в Минске и Гродно Беларусь и РФ обсудили работу военпрома в условиях санкций, эта тема поднималась на XXI заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству двух стран, которое прошло 7 октября в Минске и Гродно.