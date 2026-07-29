Раис Татарстана: Казань – культурная столица исламского мира

Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью TV BRICS заявил, что присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году подтверждает роль республики как связующего звена между Россией и мусульманскими странами.
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