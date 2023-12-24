Когда их реальность наконец совпадёт с нашей действительностью? Или почему президент постоянно всему удивляется?

Путин удивляется зарплате инженеров Наверняка многие, кто хотя бы изредка включает телеящик или просматривает новости в Сети, заметили, что в последнее время наш несменяемый президент стал частенько всему удивляться.
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