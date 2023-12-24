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Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    В США владелец завода Форд платил своим рабочим зарплату, позволявшую им покупать автомобили. В советские времена мой...Когда их реальнос...
  • В С
    началась президентская гонка.Когда их реальнос...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    а ими кто управляет, не подскажешь.....Когда их реальнос...

Когда их реальность наконец совпадёт с нашей действительностью? Или почему президент постоянно всему удивляется?

Когда их реальность наконец совпадёт с нашей действительностью? Или почему президент постоянно всему удивляется?

Путин удивляется зарплате инженеров Наверняка многие, кто хотя бы изредка включает телеящик или просматривает новости в Сети, заметили, что в последнее время наш несменяемый президент стал частенько всему удивляться.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ими кто управляет, не подскажешь.....
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1 час.
В С
началась президентская гонка.
Ответить
1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В США владелец завода Форд платил своим рабочим зарплату, позволявшую им покупать автомобили. В советские времена мой родственник со словами: &quot;Не хочу плодить нищету!&quot; заставил свою жену сделать аборт второго ребенка. Мальчик у них уже был.
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37 мин.

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