22 истории о семейных реликвиях, пропитанных ароматом прошлого и бабушкиным теплом

Все, что мы получаем в наследство от родных людей, хранит в себе частичку их тепла и любви — будь это украшение, полученное в подарок от ласковой бабушки, набор столовых приборов, передаваемый из поколения в поколение, или набор хрустальных салатниц, в которых чувствуется вкус к жизни и праздничное настроение.