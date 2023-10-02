«Не закапывайте себя глубже». Реакции на слова депутата Семигина о сыне Кадырова и журналистах

Глава комитета Госдумы по делам национальностей и лидер общественного движения «Патриоты России» Геннадий Семигин днем 2 октября после резонансной статьи о сыне Кадырова и российских бойцах, обвинил журналистов в том, что они приняли участие в «этой провокации».
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