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День рождения Туктамышевой, голосование фанатов Загитовой и возмущение Транькова: что обсуждают в мире фигурного катания

День рождения Туктамышевой, голосование фанатов Загитовой и возмущение Транькова: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева отпраздновала 26-й день рождения на тренировочном сборе в Новогорске. Алина Загитова получила приз КП за работу в телеэфире, а Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Лучшая спортсменка года».

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