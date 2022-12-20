День рождения Туктамышевой, голосование фанатов Загитовой и возмущение Транькова: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева отпраздновала 26-й день рождения на тренировочном сборе в Новогорске. Алина Загитова получила приз КП за работу в телеэфире, а Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Лучшая спортсменка года».