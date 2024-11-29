По заветам Геббельса: подход Запада к освещению Второй мировой войны ﻿

Фёдор КОЛОСКОВ Летом нынешнего года представители «всего цивилизованного мира», включая страны, воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне нацистов, отмечали 80-летие высадки союзников в Нормандии – по мнению этого самого «цивилизованного мира», переломного момента всей войны.
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