БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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По заветам Геббельса: подход Запада к освещению Второй мировой войны ﻿

По заветам Геббельса: подход Запада к освещению Второй мировой войны ﻿

Фёдор КОЛОСКОВ  Летом нынешнего года представители «всего цивилизованного мира», включая страны, воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне нацистов, отмечали 80-летие высадки союзников в Нормандии – по мнению этого самого «цивилизованного мира», переломного момента всей войны.

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